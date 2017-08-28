Beşiktaş'tan flaş karar! Şampiyonlar Ligi'nde...

Beşiktaş, "Şampiyonlar Ligi Deplasman Maçlarımız Hakkında Bilgilendirme" başlıklı bir açıklama yayınladı.
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. BJK Travel'in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
BJK Travel'dan ise yapılan açıklama şöyle;
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden; Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir. Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.