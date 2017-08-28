« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Beşiktaş'tan flaş karar! Şampiyonlar Ligi'nde...

Beşiktaş'tan flaş karar! Şampiyonlar Ligi'nde...

Beşiktaş, UEFa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana taraftar götürmeme kararı aldı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş, "Şampiyonlar Ligi Deplasman Maçlarımız Hakkında Bilgilendirme" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar sonucu; UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. BJK Travel'in bugün gazetede çıkan ilan ile ilgili açıklaması aşağıdadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

BJK Travel'dan ise yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden; Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarımız için deplasmana taraftar götürülmeyecektir. Bugün gazetede çıkan ilanımız bu karar öncesinde planlanmış olup geçerliliğini yitirmiştir.

BeşiktaşUEFA Şampiyonlar Ligideplasman
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL