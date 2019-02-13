Beşiktaş'tan flaş açıklama Oğuzhan Özyakup...
Beşiktaş Kulübü, sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen Oğuzhan Özyakup'un 2-3 gün dinlendirileceğini açıkladı
Beşiktaş'ta takım kapanı Oğuzhan Özyakup'un gözündeki rahatsızlığı nedeniyle 2-3 gün dinlendirileceği açıklandı.
Açıklama şöyle;
"Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un tedavisine, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde göz hastalıkları uzmanları tarafından başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir."
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