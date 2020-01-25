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GeriFutbol Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'dan veda mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'dan veda mesajı

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Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'dan veda mesajı

Beşiktaş Kulübünün yollarını ayırdığı teknik direktör Abdullah Avcı, bir veda mesajı yayımladı.

Avcı, kendisine ait "abdullahavci.net" adresli internet sitesinden yaptığı açıklamada, "10 Haziran 2019 günü başladığım Beşiktaş futbol A takımı teknik direktörlüğü görevim 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla son bulmuştur. Süreç boyunca, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen, Beşiktaş kulübüne hizmet etmenin büyük onurunu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Bir aile olmanın ilk kuralına sadık kalarak sorunları yansıtmamanın doğru olduğuna inandığını kaydeden Avcı, "İmkansızlıklarda kenetlenmeyi, sorunlara değil çözümlere odaklanmayı seçtim. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi zorluklarda, yanımda duran teknik ekibime, bana olan inancı ve anlayışı için minnettarım. İyi ve kötü günde desteğini esirgemeyen, tutkusu ve coşkusu ile bana unutulmaz anlar yaşatan Beşiktaş taraftarına da sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu ayrılığın, hak ettikleri başarıyı getirmesini temenni ederim." görüşlerine yer verdi.

Beşiktaştan ayrılan Abdullah Avcıdan veda mesajı

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