Beşiktaş'tan Abdullah Avcı paylaşımı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yerine Başakşehir'e veda eden deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'nın gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıklarken, "Abdullah hocamız hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlı ekip yayınladığı kartal videosunu Av Zamanı diyerek paylaştı. Transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı
#AvZamanı 🦅⏳ pic.twitter.com/pANifuol3g— Beşiktaş JK (@Besiktas) 1 Haziran 2019
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