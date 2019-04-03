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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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03.04.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

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Beşiktaş'ta yeni kaptan Burak Yılmaz

Yeni sezon öncesi yönetim, kaptanlık olayına şimdiden el attı. Performansıyla göz dolduran Burak Yılmaz, birinci kaptan olacak. Kral, hem takıma ağabeylik yapacak hem de teknik ekip ve oyuncular arasında köprü görevini üstlenecek.

Gelecek sezonla birlikte Beşiktaş’ta birçok şeyin değişmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in ardından takımın başına kimin geçeceği ve hangi oyuncularla yola devam edileceği şimdiden merak konusu olurken, yönetim kaptanlık görevinde de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Bu sezon Kara Kartal’da kaptanlar sırasıyla kaleci Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’dı.

İkinci Oğuzhan, üçüncü Adriano

Kadro dışı kalan Tolga ile yollar ayrılacak. Oğuzhan ve Necip ise düzenli olarak ilk 11’de forma giyemiyor. İşte bu yüzden Başkan Fikret Orman ve kurmayları, hem takıma ağırlığını koyacak hem de teknik ekip ile oyuncular arasında köprü olacak isim olarak Burak Yılmaz’ı belirledi.

Devre arasında Trabzonspor’dan alınan ve kısa süredeki başarılı performansının yanı sıra milli formayı da kapan Burak’ın, birinci kaptan pozisyonuna geçeceği öğrenildi. Onun ardından ise Oğuzhan’ın ikinci, kalması durumunda ise Adriano’nun üçüncü kaptan olacağı konuşuluyor.

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Beşiktaşta yeni kaptan Burak Yılmaz

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