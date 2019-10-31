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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Türkiye
31.10.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Talisca bombası! Geri dönüyor...

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Beşiktaş'a geri dönmek isteyen Anderson Talisca'nın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Çin kulübü de ikna edilirse Brezilyalı yıldız, ara transfer döneminde yeniden siyah-beyazlı formayı giyebilecek.

Beşiktaş’ı yeniden şaha kaldırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi, taraftarları sevinçten çılgına çevirecek bir transfer için harekete geçti.

Takıma direkt olarak katkı sağlayabilecek ve takımın taraftarlarla arasında güçlü sinerji oluşturabilecek bir oyuncuyu transfer etmek isteyen Çebi, Anderson Talisca için düğmeye bastı.

Beşiktaş’ta üst üste iki sezon kiralık oynadıktan sonra 21 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılamadığı için Çin’in yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, anlaşma sağlanması hâlinde 1,5 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

Başkan Çebi ilk olarak transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları ile bir toplantı yaparak transfer hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmede Talisca’nın ocak ayında kiralanması için harekete geçilmesine karar verildi.

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O da çok istiyor

Bu gelişme üzerine futbol hayatını Çin’de sürdüren Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite ile temas kuruldu. Yapılan görüşmede Talisca’nın da yeniden Beşiktaş’a dönmeyi arzuladığını duyan siyah-beyazlı yöneticiler oldukça sevindi.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcuyu renklerine bağlayabilmesi için Çin kulübü Evergrande’yi ikna etmesi gerekiyor. Talisca’nın son maçlardaki düşük performansından dolayı Çin ekibinin bu transfere kolaylık sağlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp kiralama bedeli olarak iki milyon avroluk bütçe ayırmış durumda. Öte yandan yönetimin transfer için bir başka alternatif yolu ise Ljajic’in satışı. Sezon öncesi eski yönetimin 6,5 milyon avro ödeyerek bonservisini aldığı Boşnak asıllı futbolcunun transferinden yüksek gelir elde etmeyi hedefleyen yönetim, böylelikle Talisca için de kaynak bulmuş olacak.

Kalbi başka yerde

Futbol hayatını Çin’de sürdüren Talisca eleştirilerin hedefinde. Yedi maçta sadece bir gol atabilen ve son iki karşılaşmanın devre arasında oyundan çıkarılan Brezilyalı oyuncu Çin’in basınında manşetlere çıktı.

Yapılan yorumlarda “Talisca, sistemi bozuyor. Hücumda etkili olamıyor, savunmaya hiç gelmiyor. Ruhi durumu iyi değil. Belki de Talisca’nın kalbi başka yerdedir” sözleri kullanıldı. Yirmi beş yaşındaki Brezilyalı yıldızın 2022 yılına kadar Çin ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaşta Talisca bombası Geri dönüyor...

Beşiktaşta Talisca bombası Geri dönüyor...

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