Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Kaleci Fabricio...
Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
3+1’lik bir anlaşma önerilen İspanyol file bekçisinin bu anlaşmayı kabul ettiği ve tatil dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Kara-Kartal’da 2016-2017 sezonundan bu yana toplam 87 maça çıkarken, sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çekti. (Fanatik)
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