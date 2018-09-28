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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
28.09.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sol bek belirsizliği...

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Beşiktaş'ta sol bek belirsizliği...

Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ilk derbisinde geçen hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı son maçta Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Siyah-beyazlılar, topladığı 11 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

İkişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Kayserispor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor.

- Caner Erkin cezalı

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünden sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Caner Erkin, Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

- Sol bekte belirsizlik

Cezalı Caner Erkin'in yanı sıra Adriano Correia'nın da hazır olmaması, Beşiktaş defansının solunda sıkıntıya sebep oldu.

Tedavisi devam eden Adriano ve Caner Erkin'in yokluğunda bu bölgede Domagoj Vida'nın ismi ön plana çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basına açık yapılan antrenmanda Hırvat oyuncuya ekstra koşu çalışmaları yaptırması dikkati çekmişti.

En Çok Oynanan Bahis
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