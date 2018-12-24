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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.12.2018 - 13:49, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sıcak saatler! 3 sene iyiydik, 3 ayda mı bu kadar kötü olduk...

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Beşiktaş'ta sıcak saatler! 3 sene iyiydik, 3 ayda mı bu kadar kötü olduk...

Oldukça kötü bir sezon geçiren futbol takımının, başkan, yönetim ve futbolcu bazında sürekli protesto edildiği Beşiktaş'ta, protesto edilmeyen tek kişi olan teknik direktör Şenol Güneş'in varlığı fazlasıyla tartışılıyor.

Güneş'in Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı, istifa mı edeceği ya da istifa mı ettirileceği ve Milli takıma gitmek istediği için takım üzerindeki otoritesini tamamen kaybettiği, en çok dile getirilen konular oldu. Böyle bir ortamda başkan Fikret Orman'ın suskun kalması da dikkat çeken başka bir nokta oldu.

TARAFTARIN HEDEFİNDE YÖNETİM, YÖNETİMİN HEDEFİNDE İSE ŞENOL GÜNEŞ 

Bu arada yönetim kurulu üyeleri de sezon başından bu yana yaşanan gelişmelerden son derece rahatsız ve tartışmaların sonlanması için başkan Orman'ın harekete geçmesini bekliyor. Siyah beyazlı yöneticilerin en çok rahatsız olduğu olayların başında doğal olarak takımın kötü gidişatı geliyor. Ancak taraftar protestoları birçok yöneticiyi de isyan noktasına getirmiş durumda. İsyan noktasına getiren ayrıntı ise hem takım ve hem de kendilerine bağıran taraftarın Şenol Güneş'i tamamen ayrı tutması. İki sezon üst üste şampiyonluk yaşandığında bile tüm olumlu tezahüratların teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde yapılmasına rağmen, Fikret Orman ve yönetim lehine tezahürat yapılmaması o zaman için sindirilebilen bir durumdu. Ancak; işler kötü gitmeye başladığında hemen Fikret Orman aleyhine bağırılması ve en son Kasımpaşa maçında tüm yönetimin istifaya davet edilmesi çok büyük serzenişlere yol açmış durumda.

Fikret Orman'ın, yönetimin ve futbolcuların protesto edildiği ortamda sadece Şenol Güneş'in lehine tezahürat yapılması da yönetim kurulunu en çok etkileyen ve bir anlamda isyana yol açan gelişmelerden biri oldu.

Başarısızlığın yönetim, teknik direktör ve takım üçgeninde ortak bir başarısızlık olduğunu ve bu yüzden bir tarafa bağırıp bir tarafı ayrı tutmanın doğru olmadığını düşünen yöneticiler, '3 sene iyiydik, 3 ayda mı bu kadar kötü olduk' diye konuşurken, buna sebep olarak da bir tek neden görüyor. Bu da, teknik direktör Şenol Güneş'in takım içindeki ekonomik konuları zaman zaman medya yolu ile dile getirmesinin kendini temize çıkaran ama yönetimi hedefe koyan açıklamaları. Taraftarın yaptığı tezahüratlarda da bu söylemlerin etkili olduğu en çok konuşulan konular arasında.

BAŞKAN FİKRET ORMAN YÖNETİM KURULUNU TOPLAYACAK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in 'takımdaki geleceği ne olacak?' sorusunun cevabı da merak edilirken, bu konunun da bir an önce kesin olarak çözüme kavuşturulması bekleniyor. Siyah beyazlı yöneticiler, son 3 gündür yoğun bir şekilde gündemi meşgul eden 'Şenol Güneş gidecek mi, istifa mı edecek, istifa mı ettirilecek, Milli takıma mı gidecek yoksa devre arası transferleri için rapor mu verecek?' gibi soruların en kısa sürede cevabını bulmasını ve tartışmaların da bitmesini istiyor. Başkan Fikret Orman ise sessizliğini korurken, yönetim kurulunu toplamayı ve tüm sorunları enine boyuna tartışmayı düşünüyor. Başkan Orman'ın bu toplantıda sadece futbol ile ilgilenen değil, diğer şubeler ve birimler ile ilgilenen yöneticilerden de yaşanan gelişmelere ait düşüncelerini açık yüreklilikle söylemelerini isteyeceği öğrenildi. Şu an için Şenol Güneş ile yolları ayırmak veya devam etmek konusunda renk vermeyen Fikret Orman'ın Şenol Güneş ile de özel bir görüşme yaparak, kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde her şeyi enine boyuna konuşacağı gelen bilgileri arasında.

"Ben şu anda görevimin başındayım"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçta zihinsel ve fiziksel dağınıklık yaşadıklarını söyledi. Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine ise "Ben şu anda görevimin başındayım. Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum." değerlendirmesi yaptı.
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