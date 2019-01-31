Beşiktaş'ta Quaresma bilmecesi! 3 gün süre istedi
Beşiktaş yönetimi ile fesih konusunda anlaşamayan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların son teklifini düşünmek için 3 gün süre istedi.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma bilmecesi sürüyor. Kulüp ile Portekizli futbolcu arasında süren fesih pazarlığında ortak nokta bulunamadı.
Quaresma, imaj haklarıyla birlikte 1,4 milyon Euro alacağı olduğunu belirterek 400 bin euro’luk indirim yapabileceğini söyledi ve talebini 1 milyon Euro'ya indirdi.
Kulüp yöneticileri ise imaj haklarının son 4 ayda kullanılmaz hale geleceğini belirterek 600 bin euro vermek istedi. Bunun üzerine Quaresma düşünmek için 3 gün süre istedi.
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