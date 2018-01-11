Beşiktaş'ta Negredo korkuttu

Siyah-Beyazlılar’da Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasının ardından takımın 1 numaralı forveti konumuna gelen Alvaro Negredo, önceki akşam Den Haag’la oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla teknik ekibi korkuttu. Hollanda ekibi karşısındaki mücadeleye ilk 11’de başlayan ve 64 dakika sahada kalan İspanyol futbolcu, birçok gol pozisyonundan yararlanamayarak beklentilerin altında kaldı. Etkisiz performansına ek olarak mücadelenin 11. dakikasında bir de penaltı kaçıran 32 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş’in keyfini kaçırdı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Tecrübeli futbolcuyu 64. dakikada oyundan alan ve sahaya Mustafa Pektemek’i süren Şenol hoca, maç sonunda İspanyol isimle bir görüşme gerçekleştirdi. Antalya kampındaki görüntüsüyle beklentilerin çok altında kalan Negredo’yla biraraya gelen Güneş’in, yıldız oyuncuya performansındaki düşüş sebebiyle uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Deneyimli oyuncunun da Güneş’e daha sıkı çalışıp formsuzluğunu üzerinden atacağını bildirdiği kaydedildi.(FANATİK)