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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor! Caner, Burak, Vida, Karius...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde pas çalıştı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Beşiktaş'ta milli takım kampından erken dönen Burak Yılmaz ile gribal enfeksiyonu atlatan Caner Erkin, çalışmada yer aldı. Belindeki ağrı nedeniyle son idmanda yer alamayan Loris Karius ile izinli Domagoj Vida da idmana katıldı.

Milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yalçın ve Ersin Destanoğlu idmana katılmadı. Tedavileri süren Dorukhan Toköz ile Douglas da çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Hutchinson'ın 20 Kasım Çarşamba'dan itibaren takımla çalışabileceği bildirildi.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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Beşiktaşta Konyaspor hazırlıkları sürüyor Caner, Burak, Vida, Karius...

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