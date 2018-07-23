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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta hedef Avrupa Ligi kupası

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Beşiktaş'ta hedef Avrupa Ligi kupası

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanıp gelecek yıl Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesinde yer almak istediklerini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Avusturya'dan LASK ile Norveç'in Lillestrom takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kura çekiminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, "Üçüncü ön eleme turunu oynamak için Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımını geçmeliyiz. Önümüzde zorlu bir seyahat var. Bu hafta umarım deplasmanda avantajlı skoru alıp bir sonraki turda gelecek rakibimizi eleyip Avrupa Ligi gruplarına kalmak için önemli bir avantaj yakalayacağız." diye konuştu.

Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakiplerinin eşleşmesiyle ilgili Naibi, "Hangisi turu geçer kestirmek zor. Denk takımlar gibi ama Avusturya ekibi daha şanslı gözüküyor." şeklinde görüş belirtti.

Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili, "Bizim beklentimiz kupanın finalini Bakü'de oynamak ve mümkünse bu kupayı kaldırıp gelecek sene kendi stadımızda oynanacak Süper Kupa mücadelesinde yer almak. Tabii zor bir hedef ama bunun için gerekli çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"FABRİCİO'NUN FULHAM'A TRANSFERİ İÇİN 2 KULÜP ARAMIZDA ANLAŞTIK"

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio Ramirez'in İngiltere'nin Fulham takımına transferi hakkında Naibi, "Fabricio'nun Fulham'a transferi için 2 kulüp aramızda anlaştık. Bir pürüz çıkmazsa Fabricio gelecek sene kariyerine İngiltere'de devam edecek. Transfer dönemi ağustos sonuna kadar devam ediyor. Kaleci transferi konusunda da çalışmalarımız sürecek. Uygun şartlarda, profilde bir kaleci bulunduğu takdirde anlaşma sağlanacaktır ama bizim çok değerli kalecilerimiz de kadromuzda mevcut." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk karşılaşmalar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta yapılacak.

Beşiktaş, 2. ve 3. ön eleme turundaki rakiplerini elemesi halinde play-off turuna kalacak ve bu turu da geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Beşiktaş - Krasnodar maç özetiSiyah-beyazlılar, hazırlık maçında Rusya'nın Krasnodar ekibiyle karşı karşıya geldi. Kara-Kartal Avusturya'daki son hazırlık maçını 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 28. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup, 51'de Jeremain Lens ve 86'da Alvaro Negredo kaydetti. İyi bir maç çıkaran Beşiktaş'ta, Oğuzhan'ın sakatlığı moralleri bozdu. Beşiktaş bu maçın arından Türkiye'ye dönecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı B36 Torshavn mücadelesine hazırlanacak.
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