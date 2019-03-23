Beşiktaş'ta Guilherme'ye kanca
Beşiktaş, Benevento ile sözleşmesi sona erecek Guilherme’nin şartlarını araştırıyor. Kartal, Sambacı’nın menajeri ile bir araya gelecek... Maaş konusunda anlaşırsa da el sıkışacak...
Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi... Kartal, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi gözüne kestirdi. Siyah-Beyazlılar, Sambacı'yı fırsat transferi olarak görüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu sezon sonunda boşa çıkıyor. Guilherme'nin kulübü Benevento ile de sözleşmesi sona eriyor.
SIKI BİR PAZARLIK BEKLENİYOR
FFP nedeniyle fırsat transferleri yapmaya planlayan Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde Guilherme'nin menajeri ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Sambacı'nın transfer şartları masaya yatırılacak..
2018'DEN BERİ MALATYA'DA
Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki Guilherme ile maaş konusunda anlaşırsa el sıkışacak. 2018 yılından beri Yeni Malatyaspor'da forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz, Brezilya ve Polonya Ligi'nde de oynadı.
SAĞ KANATTA DA OYNUYOR
Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 26 maça çıkan Brezilyalı Guilherme, 5 gol atarken 7 de asist yaptı. Yeni Malatyspor'un yıldız oyuncusu, 10 numara dışında, merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.
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