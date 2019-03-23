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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.03.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Guilherme'ye kanca

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Beşiktaş'ta Guilherme'ye kanca

Beşiktaş, Benevento ile sözleşmesi sona erecek Guilherme’nin şartlarını araştırıyor. Kartal, Sambacı’nın menajeri ile bir araya gelecek... Maaş konusunda anlaşırsa da el sıkışacak...

Beşiktaş sürpriz bir isme yöneldi... Kartal, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi gözüne kestirdi. Siyah-Beyazlılar, Sambacı'yı fırsat transferi olarak görüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu sezon sonunda boşa çıkıyor. Guilherme'nin kulübü Benevento ile de sözleşmesi sona eriyor.

SIKI BİR PAZARLIK BEKLENİYOR

FFP nedeniyle fırsat transferleri yapmaya planlayan Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki günlerde Guilherme'nin menajeri ile bir araya gelecek. Bu görüşmede Sambacı'nın transfer şartları masaya yatırılacak..

2018'DEN BERİ MALATYA'DA

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki Guilherme ile maaş konusunda anlaşırsa el sıkışacak. 2018 yılından beri Yeni Malatyaspor'da forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz, Brezilya ve Polonya Ligi'nde de oynadı.

SAĞ KANATTA DA OYNUYOR

Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 26 maça çıkan Brezilyalı Guilherme, 5 gol atarken 7 de asist yaptı. Yeni Malatyspor'un yıldız oyuncusu, 10 numara dışında, merkez orta saha ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

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Beşiktaşta Guilhermeye kanca

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