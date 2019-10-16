Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Gönül, siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Yayıncı kuruluşun haberine göre Beşiktaş'ta sakatlığı süren Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında oynamayacak.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah Beyazlılara kötü haber tecrübeli futbolcudan geldi.
34 yaşındaki sağ bekin sakatlığı nedeniyle başkent deplasmanında takımdaki yerini alamayacağı ifade edildi.
Siyah beyazlılarda dün de İspanyol savunma oyuncusu Victor Luiz'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
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