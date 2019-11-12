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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.11.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta futbolculara prim yağdı! Son 5 maçta...

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Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kurulunun Galatasaray maçı öncesi prim verileceğini açıklaması takıma da olumlu olarak yansıdı.

Beşiktaş için ligde geride kalan 11 haftanın ilk 6 haftalık bölümü ile son 5 haftalık bölümü adeta siyah ile beyaz kadar farklı. İlk 6 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet ile 5 puan toplayan siyah-beyazlılar 16. sıradaydı.

AHMET NUR ÇEBİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Sonrasında ise 5 maçlık periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan toplayan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Bunda takımın Abdullah Avcı'nın sistemine adapte olmaya başlaması kadar Fikret Orman'ın başkanlığı bırakma kararının ardından siyah-beyazlılardaki 1 numaralı koltuğa Ahmet Nur Çebi'nin oturmasının da etkisi büyüktü.

Çebi ve ekibi ilk iş olarak futbolcuların uzun zamandır ödenmeyen alacaklarını kapatarak başladı işe. 'Borcu yoktur' yazısı alınıp Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Ancak Çebi'nin en önemli icraatlarından biri prim sistemini yeniden uygulamaya sokması oldu.

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GALATASARAY ZAFERİNE 40'AR BİN TL PRİM

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kurulunun Galatasaray maçı öncesi prim verileceğini açıklaması takıma da olumlu olarak yansıdı. Sarı-kırmızılılar karşısında Umut Nayir'in kafa golüyle galibiyete uzanan Beşiktaş'ta oyunculara 40 bin TL prim dağıtıldı.

ANTALYA VE DENİZLİ DUBLESİ 50'ŞER BİN TL PRİM KAZANDIRDI

Galatasaray galibiyetinin Antalya ve Denizli zaferleriyle taçlanması sonrasında yönetim bu iki karşılaşma için 50'şer bin TL prim belirledi. Bu rakam da hafta içinde futbolcuların hesaplarına yatırılacak.

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Milli maçlar arasına takım hem performans olarak hem de ekonomik olarak ekstra motive bir şekilde girdi. Siyah-beyazlı ekibin 1 numarası Çebi'nin bundan sonraki süreçte kritik maçlar, derbiler ve seri galibiyetlerde prim sistemini uygulamaya devam edeceği öğrenildi.

LİDER İLE ARADA SADECE 3 PUAN FARK VAR

Yaşanan onca sıkıntının ardından Beşiktaş 16. sıradan 8. sıraya kadar yükseldi. Ancak 18 puanın 13'ünü son 5 haftada toplayan siyah-beyazlılar 8. sırada olmayı dert etmiyor. Bunun nedeni ise lig lideri Demir Grup Sivasspor ile arada sadece 3 puanlık fark olması.

2. sırada 20 puanlı Fenerbahçe'nin yer aldığı puan cetvelinde 19 puanlı 4 takımdan Trabzon 3., Alanya 4., Başakşehir 5., Galatasaray ise 6. durumda. 7. Yeni Malatyaspor'un ise Beşiktaş gibi 18 puanı bulunuyor.

Beşiktaşta futbolculara prim yağdı Son 5 maçta...

Beşiktaşta futbolculara prim yağdı Son 5 maçta...

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