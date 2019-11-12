Beşiktaş'ta futbolculara prim yağdı! Son 5 maçta...
Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kurulunun Galatasaray maçı öncesi prim verileceğini açıklaması takıma da olumlu olarak yansıdı.
Beşiktaş için ligde geride kalan 11 haftanın ilk 6 haftalık bölümü ile son 5 haftalık bölümü adeta siyah ile beyaz kadar farklı. İlk 6 haftada 3 yenilgi, 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet ile 5 puan toplayan siyah-beyazlılar 16. sıradaydı.
AHMET NUR ÇEBİ ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Sonrasında ise 5 maçlık periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan toplayan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Bunda takımın Abdullah Avcı'nın sistemine adapte olmaya başlaması kadar Fikret Orman'ın başkanlığı bırakma kararının ardından siyah-beyazlılardaki 1 numaralı koltuğa Ahmet Nur Çebi'nin oturmasının da etkisi büyüktü.
Çebi ve ekibi ilk iş olarak futbolcuların uzun zamandır ödenmeyen alacaklarını kapatarak başladı işe. 'Borcu yoktur' yazısı alınıp Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderildi. Ancak Çebi'nin en önemli icraatlarından biri prim sistemini yeniden uygulamaya sokması oldu.
GALATASARAY ZAFERİNE 40'AR BİN TL PRİM
Asist Analiz'de yer alan habere göre; Ahmet Nur Çebi ve yeni yönetim kurulunun Galatasaray maçı öncesi prim verileceğini açıklaması takıma da olumlu olarak yansıdı. Sarı-kırmızılılar karşısında Umut Nayir'in kafa golüyle galibiyete uzanan Beşiktaş'ta oyunculara 40 bin TL prim dağıtıldı.
ANTALYA VE DENİZLİ DUBLESİ 50'ŞER BİN TL PRİM KAZANDIRDI
Galatasaray galibiyetinin Antalya ve Denizli zaferleriyle taçlanması sonrasında yönetim bu iki karşılaşma için 50'şer bin TL prim belirledi. Bu rakam da hafta içinde futbolcuların hesaplarına yatırılacak.
UYGULAMA DEVAM EDECEK
Milli maçlar arasına takım hem performans olarak hem de ekonomik olarak ekstra motive bir şekilde girdi. Siyah-beyazlı ekibin 1 numarası Çebi'nin bundan sonraki süreçte kritik maçlar, derbiler ve seri galibiyetlerde prim sistemini uygulamaya devam edeceği öğrenildi.
LİDER İLE ARADA SADECE 3 PUAN FARK VAR
Yaşanan onca sıkıntının ardından Beşiktaş 16. sıradan 8. sıraya kadar yükseldi. Ancak 18 puanın 13'ünü son 5 haftada toplayan siyah-beyazlılar 8. sırada olmayı dert etmiyor. Bunun nedeni ise lig lideri Demir Grup Sivasspor ile arada sadece 3 puanlık fark olması.
2. sırada 20 puanlı Fenerbahçe'nin yer aldığı puan cetvelinde 19 puanlı 4 takımdan Trabzon 3., Alanya 4., Başakşehir 5., Galatasaray ise 6. durumda. 7. Yeni Malatyaspor'un ise Beşiktaş gibi 18 puanı bulunuyor.
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