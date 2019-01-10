Beşiktaş'ta flaş gelişme! Burak Yılmaz...
Beşiktaş'ın gündem yaratan transferinden haber var.
Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, Antalya kampında Caner Erkin ve Mustafa Pektemek ile birlikte bireysel olarak salonda çalışıyor.
Şenol Güneş, Trabzon'da son dönemde kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a özel bir çalışma programı verdi ve bu programı takip etmesini istedi. Burak'ın, ikinci yarının ilk maçına (Akhisar) hazır olması bekleniyor. (Fotomaç)
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