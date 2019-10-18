Beşiktaş'ta büyük birleşme!

Adaylardan İsmail Ünal, diğer aday Serdal Adalı lehine fedakârlık yaptı ve adaylıktan çekildi. Ünal, önceki gün Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’ün yemek davetinde tüm adaylara birleşme çağrısı yaptığını söylediğini belirtirken, kendisinin yönetici olarak

hiçbir listede yer almayacağını açıkladığını vurguladı. Ünal, “Beşiktaş’ı kendi ayarlarına döndürme sözüyle yola çıktık fakat bunu sağlayacak bir yönetim olanağı açıkçası görmedim. Ben 9 Ekim tarihinde herkese birleşme çağrısında bulunmuştum. Gün ayrışma değil, birleşme günüdür. Dün Serdal Adalı ile telefonda görüştüm” dedi.

Emin Önal, Adalı’nın listesinde

Yarışın dar boğazlarda değil, okyanuslara açılınca yapılacağını söyleyen Ünal, dün ayrıca yazılı bir açıklama da yaparak şunları dile getirdi: “Geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş’ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum. Taraftara ve onun temsilcisi kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum” dedi. Daha önce Ünal’ın listesinde yer alması beklenen Emin Önal, Adalı’nın listesine girdi.

‘Saygı duyarız, problem yok’

Dün kesinleşmiş listesini divan kuruluna veren Serdal Adalı, yarıştan çekilen İsmail Ünal’a teşekkür etti. Adalı, “Camiayı bir arada tutmak için fedakârlık yaptı. İnşallah güzel bir seçim yaşarız. İsmail Bey bana bir teklifte bulunmadı. Çekilme kararı son bir iki saat içinde gelişen spontane bir şey oldu” dedi. Ahmet Nur Çebi ise Ünal’ın çekilme kararı için “Kendi tasarrufudur. Birleşme gerekçelerini izah edeceklerdir. Kendilerine göre düşünceleri vardır. Saygı duyarız. Problem yok. Bir teklif şeklinde benim şahsıma gelen birleşme durumu olmadı. Zor günlerde aday olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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