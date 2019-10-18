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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta büyük birleşme!

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Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak seçim öncesinde dün büyük bir birleşme gerçekleşti.

Adaylardan İsmail Ünal, diğer aday Serdal Adalı lehine fedakârlık yaptı ve adaylıktan çekildi. Ünal, önceki gün Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’ün yemek davetinde tüm adaylara birleşme çağrısı yaptığını söylediğini belirtirken, kendisinin yönetici olarak
hiçbir listede yer almayacağını açıkladığını vurguladı. Ünal, “Beşiktaş’ı kendi ayarlarına döndürme sözüyle yola çıktık fakat bunu sağlayacak bir yönetim olanağı açıkçası görmedim. Ben 9 Ekim tarihinde herkese birleşme çağrısında bulunmuştum. Gün ayrışma değil, birleşme günüdür. Dün Serdal Adalı ile telefonda görüştüm” dedi.

Emin Önal, Adalı’nın listesinde

Yarışın dar boğazlarda değil, okyanuslara açılınca yapılacağını söyleyen Ünal, dün ayrıca yazılı bir açıklama da yaparak şunları dile getirdi: “Geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş’ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum. Taraftara ve onun temsilcisi kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum” dedi. Daha önce Ünal’ın listesinde yer alması beklenen Emin Önal, Adalı’nın listesine girdi.

‘Saygı duyarız, problem yok’

Dün kesinleşmiş listesini divan kuruluna veren Serdal Adalı, yarıştan çekilen İsmail Ünal’a teşekkür etti. Adalı, “Camiayı bir arada tutmak için fedakârlık yaptı. İnşallah güzel bir seçim yaşarız. İsmail Bey bana bir teklifte bulunmadı. Çekilme kararı son bir iki saat içinde gelişen spontane bir şey oldu” dedi. Ahmet Nur Çebi ise Ünal’ın çekilme kararı için “Kendi tasarrufudur. Birleşme gerekçelerini izah edeceklerdir. Kendilerine göre düşünceleri vardır. Saygı duyarız. Problem yok. Bir teklif şeklinde benim şahsıma gelen birleşme durumu olmadı. Zor günlerde aday olan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta büyük birleşme

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