Beşiktaş'ta Babel krizi! Yıllık 20 milyon istedi...
Beşiktaş'ta yeni sözleşme ve yıllık 3.3 milyon euro (20 milyon TL) ücret isteyen Babel ile kritik görüşme...
Mukavelesi sezon sonunda biten Ryan Babel'in Beşiktaş'taki geleceği kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.
Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht'i pazarlık masasına oturmak üzere İstanbul'a davet etti. Taraflar arasında daha önce yapılan görüşmelerde Babel, 2.1 milyon Euro olan garanti ücretinin 3.3 milyon Euro'ya (20 milyon TL) yükseltilmesini istemiş, Beşiktaş ise 2.2 milyon Euro önermişti. Anlaşma sağlanamaması halinde tecrübeli futbolcu için Ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek.
Fiorentina, Babel ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlerde Fiorentina'nın bonservis bedeli ödememek için bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti. (Sabah)
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