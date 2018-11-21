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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.11.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Babel krizi! Yıllık 20 milyon istedi...

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Beşiktaş'ta Babel krizi! Yıllık 20 milyon istedi...

Beşiktaş'ta yeni sözleşme ve yıllık 3.3 milyon euro (20 milyon TL) ücret isteyen Babel ile kritik görüşme...

Mukavelesi sezon sonunda biten Ryan Babel'in Beşiktaş'taki geleceği kısa bir süre içerisinde netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı yıldızın menajeri Winnie Haatrecht'i pazarlık masasına oturmak üzere İstanbul'a davet etti. Taraflar arasında daha önce yapılan görüşmelerde Babel, 2.1 milyon Euro olan garanti ücretinin 3.3 milyon Euro'ya (20 milyon TL) yükseltilmesini istemiş, Beşiktaş ise 2.2 milyon Euro önermişti. Anlaşma sağlanamaması halinde tecrübeli futbolcu için Ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek.

Fiorentina, Babel ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlerde Fiorentina'nın bonservis bedeli ödememek için bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmişti. (Sabah)

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, eleştirilere yanıt verdi...

"Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak"Hazırlık maçında Ukrayna ile 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hakkında olumsuz eleştiri yapanların amaçlarının polemik oluşturmak olduğunu belirtti. Kendisini eleştirenlerin milli takıma yardım etmediğini savunan Lucescu, "Bunların bildiği tek şey polemik yaratmak. Yardımcı olmaktan ziyade bu tür konuları konuşuyorlar. Bu tür konuşan insanların beni beğenmesine ihtiyacım yok. Benim arkamda gerçekler var. Yaptığım bir tarih var ve bu tarihte başarılar var. Doğal olarak kontrat falan konuşanlar ne konuşuyor bilmiyorum. Benim mesleğime, insanlığa saygım var. Gençlere yardım edeceklerine, kendi kulüplerinde oynamaları için motive edeceklerine, onları daha ileriye taşımak için yazılar yazmaları ve konuşmaları gerekirken sadece kritik yapıyorlar ve çözüm bulmuyorlar. Bu bir çözüm değil, mantık değil. Bu konuda daha söyleyecek bir şey yok" ifadeleri kullandı.
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