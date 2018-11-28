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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.11.2018 - 08:54, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Babel bardağı taşırdı

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Beşiktaş'ta Babel bardağı taşırdı

Beşiktaş’ta sözleşmesine uçuk zam isteyerek gözden düşen Hollandalı yıldız, sosyal medyada da bir taraftara ağır hakaret edince sınırı aştı.

Beşiktaş’ta kaprisleriyle hem yönetimi, hem teknik ekibi, hem de taraftarları sinirlendiren Ryan Babel kendi kuyusunu kazdı. Yıllık 2,1 milyon euroluk ücretinin 3,2 milyon euroya yükseltilmesini ve 3 senelik yeni sözleşme yapılmasını isteyerek yönetimi zor durumda bırakan Hollandalı yıldız, talebi gerçekleşmeyince de formdan düşmüştü. 32 yaşındaki oyuncunun son yaptığı hareket ise bardağı taşırdı. Sosyal medyada kendisine “Kasımpaşa’ya dönüp yılda 200 bin euroya oynamak ister misin? şeklinde soru soran taraftara çok ağır ifadelerle hakaret eden Babel büyük tepki gördü. Yönetim futbolcuyla görüşüp savunma isteyecek ve tavırlarının devamı halinde ipler kopacak. Yöneticilerin çoğunluğun Babel’in kadro dışı bırakılmasını istediği gelen bilgiler arasında.

Ülke dışına!
Öte yandan Ryan Babel’in, Başakşehir maçı devre arasında Teknik Direktör Şenol Güneş’le de tartışma yaşadığı iddia edildi. Lens’in yerine Ljajic’in oyuna girmesine sinirlenen yıldız oyuncunun Güneş’e dönüp, “Ne yapıyorsun?” dediği, tecrübeli çalıştırıcının “Sen işine bak” demesi üzerine Babel’in yüksek sesle iki defa “Futboldan anlamıyorsun” şeklinde bağırdığı konuşuluyor. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, “Kadro dışı değil, ülke dışı!” şeklinde ifadeler kullanıyor. (Türkiye)

 

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