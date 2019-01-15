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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Emre OKTAY
15.01.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Akhisarspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferi gündemde olan Ryan Babel katılmadı.

Hollandalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love da idmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

İdmanın yaklaşık ilk 40 dakikasını salonda geçiren siyah-beyazlı ekip, saha antrenmanının ilk bölümünde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın son kısmında ise çift kale maç oynandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, çift kale maçta Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Güven Yalçın, Ljajic, Lens ve Burak Yılmaz'ı as kadronun on birinde denedi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Öte yandan, Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç için vereceği yemeğe katılmak için yarın Ankara'ya gideceği duyuruldu. 

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