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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
06.12.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Adriano alarmı! Şenol Güneş...

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Beşiktaş'ta Adriano alarmı! Şenol Güneş...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Yarın akşam saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray'ı yenerek düzlüğe çıkan ve büyük moral kazanan siyah beyazlılar, devre arasına kadar geçecek süreçte zorlu bir seriye başlıyor.

İlk olarak ligde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetlerinin ardından Alanyaspor'u da yenerek zirve takibini devam ettirmek amacında. Beşiktaş'ın zorlu serideki 2. maçı 13 Aralık'ta aynı zamanda Avrupa'ya devam edip etmeme maçı olan ve Malmö mücadelesi olacak. Siyah beyazlılar Malmö'den alacağı en az 1 puan ile gruptan çıkıp yoluna devam edebileceği için bu maç hayati bir önem taşıyor. Malmö maçının hemen ardından ligde Trabzonspor ile kendi stadında karşılaşacak olan siyah beyazlıların zorlu serideki son rakibi bu sezonun en flaş takımı olan Kasımpaşa olacak. Teknik direktör Şenol Güneş bütün planlarını bu zorlu seride 3 lig maçını kazanarak devreye 33 puanla girmek ve Malmö'den de en az 1 puan alıp Avrupa macerasını sürdürmek üzerine yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMI ÇOK DEĞİŞTİRMEYECEK
Pepe, Babel ve Roco'nun 3'üncü haftayı bulan sakatlıklarına ek olarak Adriano, Gökhan Gönül ve Lens'in de zaman zaman sakatlanması, Tolgay Arslan'ın kadro dışı, Oğuzhan'ın formsuz olması gibi sebeplerle yerlerine oynayan isimlerin formda oluşu, teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma konusunda oldukça rahatlatıyor.

Güneş; bu isimlerin olmadığı maçlarda görev alan Dorukhan, Necip, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın kazanılan 3 maçtaki performanslarından fazlasıyla memnun durumda. Tecrübeli teknik adamın bu memnuniyetini Alanyaspor maçının kadrosunu kurarken de yansıtması bekleniyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Alanyaspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,70
    7821kez oynandı
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Alanyaspor deplasmanında Pepe-Roco-Babel-Lens ve Caner Erkin sakatlıkları sürdüğü için kadroya alınmayacak. Defans hattında Caner'in sakatlanmasına karşın Gökhan Gönül'ün iyileşmesi sağ ve sol bekte sıkıntı yaşanmasını engellemiş oldu. Son 2 maçta sağ bekte görev yapan Adriano gerçek yeri olan sol beke geçerken, Şenol Güneş'in stoper ikilisi yine Necip-Vida şeklinde olacak. Orta sahada Medel-Dorukhan ikilisini bozması beklenmeyen Güneş'in hücum bölgesindeki kesin olan 3 futbolcusu Quaresma, Ljajic ve Mustafa Pektemek. Santrforda ise Güven Yalçın ve Vagner Love'dan birini tercih edecek olan Şenol Güneş'in Güven ile başlayıp ikinci devrede Vagner Love'ı sahaya sürmesi ilk seçenek olarak görülüyor.

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısındaki tahmini kadrosu şöyle;
"Karius - Gökhan Gönül - Necip - Vida - Adriano - Medel - Dorukhan - Quaresma - Ljajic - Mustafa Pektemek - Güven Yalçın (Vagner Love) şeklinde.

ADRİANO SARI KART SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda Adriano sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray maçında gördüğü kart ile bu sezon 3'üncü sarı karı kartına ulaşan Brezilyalı sol bek, Aytemiz Alanyaspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Adriano yarın akşam sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16'ncı haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor maçında görev alamayacak. Beşiktaş'ın sarı kart sınırında olan bir diğer futbolcusu Caner ise sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak.

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