Beşiktaş'ta 3 kaptan da belli oldu
Teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları öncesi takım kaptanları da belli oldu.
11 yıllık aranın ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a geri dönen Burak Yılmaz, sergilediği performans ile kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.
Ayrıca Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, ikinci kaptanlık görevi için de 6 senedir takımda olan Atiba Hutchinson’da karar kıldı.
Hırvat stoper Domagoj Vida’nın ise üçüncü kaptan olması için yönetimin görüş birliğine vardığı öğrenildi.
Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezon takım kaptanı olan Oğuzhan Özyakup'a ise yeni sezonda bu görev verilmedi.
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