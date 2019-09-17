Beşiktaş'ta 18 yıl sonra aynı başlangıç
Süper Lig'de son 4 deplesman maçında yüzü gülmeyen Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun deplasman yenilgi serisini yaşıyor.
Siyah-Beyazlılar son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. İlk 4 haftada 2 yenilgisini de dışarıda yaşayan Beşiktaş, geçen sezonun 31.haftasında Galatasaray'a 2-0, 33.haftasında ise Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
Siyah-Beyazlılar bu sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, 4.haftasında ise Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenildi.
Beşiktaş son olarak böyle bir seriyi 2000-2001 sezonun da yaşadı ve 18 yıl sonra bu kötü istatistiği tekrarladı.
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