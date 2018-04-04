Beşiktaşlılar Hakan Balkaner için toplandı
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Ali Balkaner'in oğlu Hakan Balkaner'in ölümünün 15'nci yıl dönümü dualar ve marşlarla anıldı.
Önceki akşam 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sakırakaya tarafından organize edilen geceye Ali Balkaner eşi Pelin Balkaner, Beşiktaş yöneticisi Hakam Özköse, Mesut Mutluşan, Fatih Kaya, Neyzen Kemal Ünal, sanatçı tiyatrocu Özgür Özgülgün,yazar Gürel Yurttaş, Faik Gürses ile çok sayıda kongre üyesinin katıldığı gecede Hakan Balkaner ile ilgili anılar anlatıldı. Eyüp Camii hocası Davut Şensöz tarafından okunun dualardan sonra Neyzen Kemal tarafından Hakan balkaner'in sevdiği ilahi ve marşlar söylendi.
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