Beşiktaşlı futbolcu 1. Lig'de parlıyor

Balıkesirspor'un sezon başında Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat, 15 lig maçında 6 gol attı ve 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Oynadığı 15 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan Şahintürk, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Sedat, 1 gole de imzasını attı.
Ayrıca gösterdiği performansla gelecek yıl hazır bir şekilde Beşiktaş forması giymeye hazırlanan sol kanat oyuncusunun, Beşiktaş ile Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.