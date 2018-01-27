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Beşiktaşlı futbolcu 1. Lig'de parlıyor

TFF 1'inci Ligi'nde Süper Lig hedefiyle mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta Sedat Şahintürk'ün performansı hem Balıkesirspor'u hem de Beşiktaş'ı mutlu ediyor.

DHA
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Balıkesirspor'un sezon başında Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Sedat, 15 lig maçında 6 gol attı ve 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Oynadığı 15 maçın 6'sına ilk 11'de başlayan Şahintürk, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 2 Türkiye Kupası maçına çıkan Sedat, 1 gole de imzasını attı.

Ayrıca gösterdiği performansla gelecek yıl hazır bir şekilde Beşiktaş forması giymeye hazırlanan sol kanat oyuncusunun, Beşiktaş ile Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sedat ŞahintürkAnadolu Kulüpleri

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