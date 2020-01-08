Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın!
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Musa Barrow'un Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın forvet transferi için listesine aldığı Atalanta'nın golcüsü Musa Barrow için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınında yer alan habere göre; Musa Barrow'un menajeri, Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini ile uzun süredir transfer görüşmesi yapıyor.
ATALANTA İLE BOLOGNA ANLAŞTI
Haberde; Atalanta ile Bologna'nın anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.
Atalanta'da bu sezon 8 maça çıkan 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 2 asist yaptı.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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