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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın!

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Beşiktaş'ın transfer listesindeki Musa Barrow, Bologna'ya yakın!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Musa Barrow'un Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın forvet transferi için listesine aldığı Atalanta'nın golcüsü Musa Barrow için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Musa Barrow'un menajeri, Bologna Sportif Direktörü Walter Sabatini ile uzun süredir transfer görüşmesi yapıyor.

ATALANTA İLE BOLOGNA ANLAŞTI

Haberde; Atalanta ile Bologna'nın anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Atalanta'da bu sezon 8 maça çıkan 21 yaşındaki Gambiyalı futbolcu, 2 asist yaptı.

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