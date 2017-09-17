Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ın rakibi Porto, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş'ın rakibi Porto, ligde yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş'ın rakibi Porto, deplasmanda Rio Ave'yi 1-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Rio Ave ekibinin konuğu oldu.

Vincent Aboubakar, maça ilk 11'de başladı.

Maç sert başlarken ilk yarı bitmeden Rio ave ekibinden 3 oyuncu sarı kart gördü.

İlk yarıda eşitlik bozulmayınca taraflar 0-0'lık skorla soyunma odasına gittiler.

İkinci yarıya etkili başlayan Porto, 54. dakikada Danilo Pereiara'nın golüyle perdeyi açtı ve skoru 0-1'e getirdi.

Yacine Brahimi'nin asistinde 67. dakikada  Mossa Marega golü atarak Porto'yu 2-0 öne geçirdi.

80. dakikada Nuno Santos, golü atarak durumu 1-2'ye getirdi.

Başka gol sesi çıkmayınca Porto, deplasmandan 1-2'lik galibiyetle ayrılmış oldu.

Portekiz Premier LigiPortoRio AveBeşiktaş
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL