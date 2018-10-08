Beşiktaş'ın rakibi Genk 5 golle 3 puanı aldı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Genk, Belçika ligindeki maçta Gent'i 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Genk, Belçika Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Gent'i 5-1 yendi.
Genk, ligin 10. haftasında Gent'e konuk oldu. Genk, 42. dakikadan itibaren 10 kişi kalan rakibini 5-1 yenerek ligde art arda 4. galibiyetini aldı.
Misafir ekibin gollerini, Paintsil (2), Samatta, Ndongala ve Malinovskiy kaydetti. Gent'in golü ise Bronn'dan geldi.
Puanını 26'ya çıkaran Genk, Club Brugge'ün mağlubiyetiyle liderliğe yükseldi.
Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk'i ağırlayacak.
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