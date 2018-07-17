Beşiktaş'ın maçı D-Smart’ta!
Beşiktaş’ın bugün 20.00'de Reading ile oynayacağı hazırlık maçı HD kalitesiyle D-Smart’tan ekranlara gelecek...
Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, Avrupa Ligini hedefleyen Beşiktaş’ın ilk kez seyirci karşısına çıkacağı sezon öncesi hazırlık maçlarını futbol severler ile buluşturuyor.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi ön eleme turu iç saha maçlarını ve hazırlık maçlarını D-Smart'tan izleyebilirsiniz...
Kara-Kartal'ın Reading ve Krasnodar maçlarını D-Smart’lılar Spor Smart HD kanalından (77. Kanal) takip edebilecek.
Futbolseverler ekran başına! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sezon öncesinde oynadığı tüm maçlar D-Smart'tan HD kalitesiyle ekranlara geliyor. Beşiktaş'ın bugün saat 20.00'de Reading ile oynayacağı hazırlık maçını D-Smart'tan izleyebilirsiniz... pic.twitter.com/rWXImDbs0X— Spor Arena (@sporarena) 17 Temmuz 2018
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