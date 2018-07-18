Beşiktaş'ın Avusturya kampı devam ediyor
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sabah çalışmasıyla sürdürdü - Antrenmanı, kulüp başkanı Fikret Orman da takip etti.
Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kondisyon ve taktik çalışmaları yaptığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı ekibin dün İngiltere Championship takımlarından Reading ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında forma giyen futbolcuların yenilenme yaptıkları, diğer oyuncuların ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Öte yandan, Beşiktaş takımının idmanını, kulüp başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Mican ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun da takip ettiği aktarıldı.
Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
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