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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı

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Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı

Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla açıldı

Beşiktaş Kulübüne ait Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin açılışı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Orman'ın yanı sıra yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı oyuncular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, dizi oyuncuları ile kongre üyeleri katıldı.

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Açılış öncesinde bir konuşma yapan Orman, yaklaşık 1,5 senedir çalıştıkları alışveriş merkezinin açılışını yaptıklarını belirterek, "Bu tesisler yapıldığında amacı başkaydı. Zaman içinde değişen şartlardan dolayı bütün kiracılar dükkanları boşaltmış durumdaydı. Alanı tekrar değerlendirdik. 25 bin metrekarelik kiralama alanı oluşturmaya çalıştık. Allah iyi günlerini göstersin. Kiracılara bol kazançlar dolayısıyla bol gelir getirsin." diye konuştu.

Projede katkısı olan yönetici Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür eden Orman, "Diğer projelerde bizzat kendim çalıştım. Tek ilgilenmediğim proje burası oldu. Ahmet Ürkmezgil ilk günden eline aldı. Büyük uğraşlarla burayı ayağa kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil ise "Bazı hizmetler çok çabuk unutuluyor. Böyle bir şey yaptığınızda vefasızlık mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Fikret Orman, yöneticilerden Hüseyin Yücel, Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile Hutchinson kurdele keserek alışveriş merkezinin açılışını yaptı.

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