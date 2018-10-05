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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
05.10.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ı rahatlatan haber! UEFA...

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Beşiktaş'ı rahatlatan haber! UEFA...

Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı dönemde elini cebine atan siyah-beyazlılar, 97 milyon liralık bir kaynak buldu, personele olan borcu kapadı. Böylece UEFA'nın yakından takip ettiği Finansal Fair Play konusunda da sıkıntı yaşamadı.

Beşiktaş Yönetimi üzerine düşeni yerine getirdi, takıma rahat nefes aldırdı. Siyah-beyazlılar, 97 milyon liralık bir ödeme yaparak eylül ayı sonuna kadar olan tüm mali yükümlülüğünü yerine getirdi.

Yeni sezonda Avrupa ve ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda bir yol haritası belirleyen Beşiktaş Yönetimi, UEFA'ya karşı olan sözlerini de bu şekilde tutmuş oluyor. Finansal Fair Play ile ilgili yapılan eylül incelemesinden geçebilme adına ağustos ve eylül maaşlarını ödeyen yönetim, bu şekilde edimlerini yerine getirmiş oldu.

Toplamda 97 Milyon lira ödeyerek, böylesine kur dalgalanmasının yaşandığı bir ortamda önemli bir sorunu çözmüş olan Beşiktaş Yönetimi, sonraki aylarda da mümkün olabildiği kadar sıkıntı yaşanmaması için, şimdiden ekonomik tedbirler almaya çalışacak. Birçok kulübün ödeme sıkıntısı yaşadığı bir dönemde alacakların tamamını hesaplarında gören ve bunun sevincini yaşayan Beşiktaşlı futbolcular da, kulübün yasal sınırlar içerisinde gecikmesini de olağan karşılıyor.

Oyuncu transferleri, sponsorluk ve kredi anlaşmalarıyla, ekonomik çarkı çevirmeye çalışan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, tüm alacakların ödenmesinden sonra yakın zamanda takımla bir araya gelerek, toplantı yapacağı öğrenildi. Yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orman'ın, futbolculardan ise saha içerisinde daha fazla özveri isteyeceği belirtildi.

 

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