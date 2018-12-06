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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
06.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Beşiktaş'a Javier Hernandez müjdesi!

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Beşiktaş'a Javier Hernandez müjdesi!

Javier Hernandez transferinde Beşiktaş'a müjde… Siyah-beyazlıların temas halinde olduğu Meksikalı yıldız İngiltere'den ayrılmak istediğini açıkladı. Chicharito, menajerinden "acil çıkış" talebinde bulundu.

Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi Javier Hernandez'de olumlu gelişmeler yaşanıyor. West Ham United'ın Meksikalı yıldızı, mümkün olan en kısa sürede takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz basınında, Chicharito lakaplı golcü, taraftardan aldığı destekle mutlu olsa da özel hayatındaki durumundan memnun değil. Hernandez'in ocak ayını iple çektiği ve menajerinden "acil çıkış" talep ettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ BİR YILDIZ İSTİYOR!

Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından ligde ve Avrupa'da iddiasını sürdüren Siyah-Beyazlılar, takımın en büyük eksikliği haline gelen golcü sorununu bir dünya yıldızıyla çözüme kavuşturmak istiyor.

CHICHARITO İLE MASAYA OTURULACAK

29 yaşındaki Hernandez ile bir süredir temas halinde olan yöneticiler, futbolcu için kulübüyle masaya oturacak. Chicharito ile kurulan ilk temas olumlu geçmiş ancak aynı hafta yıldız futbolcu Premier Lig'de çıktığı maçta 2 gol atınca girişimler askıya alınmıştı. (Akşam)

Newcastle United 0-3 West HamPremier Lig'de West Ham United deplasmanda Newcastle United'ı 3-0 yendi. Karşılaşmada goller Chicharito (2) ve Felipe Anderson'dan geldi.
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