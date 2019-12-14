Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi N'Koudou ve Ruiz müjdesi!

İsmail ER | Ligde yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Kevin-Georges N’Koudou’dan iyi haber geldi. Sağ arka adalesindeki problem nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Ruiz, oynayabilecek duruma geldi.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın İspanyol stoperi riske etmemek için bu hafta da dinlendirip gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde oynatmayı planladığı belirtildi. Yine sakatlığı nedeniyle Wolverhampton deplasmanında oynamayan N’Koudou da derbi maça yetişecek.

Öte yandan siyah beyazlı takımın dünkü antrenmanında, Wolverhampton maçında forma giyen futbolcular katılmazken, diğer oyuncular çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!