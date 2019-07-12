Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaştı
Beşiktaş'ın, Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtiliyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki stoperin transfer konusunda taraflarla anlaşma sağladı.
Hugo, 2017 yılında Palmeiras'tan 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti. 1,87 boyundaki savunmacı, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma şansı buldu.
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