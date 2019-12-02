Beşiktaş ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir
GeriFutbol Beşiktaş ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.12.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Beşiktaş ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş ve Trabzonspor, Berat Ayberk Özdemir için karşı karşıya geldi.

Demir Grup Sivasspor'un yıldız isimleri; Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Dört Büyükler'i transferde karşı karşıya getirirken yeni bir isim daha bu güzide ekipleri yarışa sokacak gibi...

Asistanaliz'in haberine göre Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, gösterdiği performansla Beşiktaş ve Trabzonspor'un radarına girmeyi başardı. Bu sezon Başkent ekibiyle 12 maçın 12'sinde de forma giymeyi başaran 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-siyahlı formaya 10 maçta ilk 11 başladı.

Bu sezon 1 gol sevinci yaşamayı başaran Berat, tek sayısını ligin ikinci haftasındaki Gaziantep FK maçında kaydetmişti. Dorukhan Toköz'un sakatlığı, Atiba'nın yaş durumu nedeniyle orta saha için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor...

Ahmet Ağaoğlunu sinirlendiren Sörloth sorusu
Ahmet Ağaoğlu'nu sinirlendiren Sörloth sorusu

TAZE KAN ARAYIŞINDA...

Aynı şekilde; Trabzonspor da teklif için fırsat kollayan bir başka takım... Bu sezon sakatlıklardan yana dertli olan Fırtına, Mikel, Abdülkadir Parmak, Onazi, Abdülkadir Ömür, Sosa, Ahmet Canbaz, Sturridge, Ekuban, Novak gibi isimlerden gelen haberlerle sarsılmış ve taze kan arayışlarına girmişti.

Ünal Karaman da orta sahaya takviye yapılmasını yönetime şart koşmuş, Berat transferinin yapılmasını Başkan Ahmet Ağaoğlu'na iletmişti. Ağaoğlu da; Gençlerbiliği'nin kapısını çalıp 21 yaşındaki oyuncu için fiyat sordu.

FİYATI 2.5 MİLYON EURO

Genç oyuncularına büyük takımların ilgisinden hoşnut olan Başkent ekibi, iki dev kulübün transfer listesinde olan Berat Ayberk için bonservis bedelini belirledi. Gençlerbiriliği yönetimi, iki kulüp yetkililerine de '2,5 milyon Euro'yu veren Berat'ı alır' dediği öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1'lik Galatasaray beraberliği sonrası konuştu...

Ünal Karaman'dan şampiyonluk açıklamasıSüper Lig'in 13. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı, hatta 1-1’den sonra bile yapabileceğimiz gol pozisyonları vardı" dedi.
daha fazla video için

Beşiktaş ve Trabzonsporu karşı karşıya getiren transfer: Berat Ayberk Özdemir

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle