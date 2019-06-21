Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta, gündeme gelen son isim Tyler Boyd oldu. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlıların listesine giren son isim, geçtiğimiz sezonun 2'inci yarısını MKE Ankaragücü'nde geçiren Tyler Boyd oldu. Beşiktaş, Yeni Zelanda asıllı ABD'li forvetle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaş yönetiminin, bonservisi Vitoria Guimares'de bulunan 24 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Portekiz ekibinin, Tyler Boyd için 2 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.
Devre arasında geldiği MKE Ankaragücü'nde 14 Süper Lig maçında forma giyen Boyd, 6 gol attı, 4 de asist yaptı.
Bu arada yeni sezon için hazırlıklara başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, analiz ekibiyle birlikte tüm futbolcularla ilgili geniş bir rapor hazırlıyor.
Raporda, Beşiktaşlı oyuncuların geçtiğimiz sezondaki antrenman performanslarından maç tempolarına, yaşanan sakatlıklardan dinlenme sürelerine kadar her detay yer alacak.
İstanbul'da başlayıp Avusturya'da devam etmesi beklenen yeni sezon kamp programındaki antrenman metotları da hazırlanacak rapor sonrasında belirlenecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle