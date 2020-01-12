MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBeşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo
GeriBasketbol Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 18:26,Son Güncelleme:/

Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş TRC İnşaat 58-75 Fenerbahçe Öznur Kablo

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçta Beşiktaş TRC İnşaat'ı deplasmanda 75-58 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelenin ilk periyodunda 7-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikada 15-10 öne geçti. Molanın ardından 6-0'lık bir seri daha yapan sarı-lacivertliler farkı açtı ve ilk çeyreği 28-17 önde tamamladİkinci periyoda Zandalasini'nin turnikesiyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında Anderson ile farkı azaltmaya çalışan Beşiktaş TRC İnşaat, rakibinin dirençli savunmasını aşmakta güçlük çekti. Mola dönüşü 7-0'lık bir seri daha yapan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 43-27 üstünlükle gitti.

Derbinin üçüncü bölümününe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, savunmadaki etkili oyununu sürdürdü ve siyah-beyazlıların yaklaşık 5 dakika sayı bulmasına izin vermedi. Sarı-lacivertliler 26. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti (61-31). Siyah-beyazlılar periyodun son bölümünde etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 66-44 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 75-58 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Turgut Işık, Tolga Edis, Hande Öztürk

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 7, Bahar Çağlar 4, Anderson 23, Snytsina 9, Elif Emirtekin 2, Melisa Korkmaz, Elif Bayram 4, Middleton 9

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 16, Zandalasini 14, Stokes 6, Gonzales, Williams 14, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun 6, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz 2

1. Periyot: 17-28

Devre: 27-43

3. Periyot: 44-66

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle