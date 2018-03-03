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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Trabzonspor taktik çalıştı

Futbol
03.03.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Beşiktaş, Trabzon'da daha çok kazanıyor

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Fenerbahçe ile biri lig diğeri kupa olmak üzere 5 günde 2 derbi birden oynayan Beşiktaş, art arda zorlu maçlara çıkmaya Trabzonspor deplasmanında da devam edecek.

Şampiyonluk yarışında kazanılacak her puanın altın değerinde olduğu haftalarda Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçen Siyah Beyazlıların şimdiki hedefi, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonsopr'u da yenerek ligde yoluna emin adımlarla devam etmek. Önce Bayern Münih, ardından üst üste iki Fenerbahçe maçı ve ara vermeden gelen Trabzonspor maçının mental açıdan oyuncuları nasıl etkileyeceği ancak pazartesi akşamı belli olacak.

BEŞİKTAŞ, TRABZON'DA DAHA ÇOK KAZANIYOR
Bu sezon özellikle deplasman maçlarında büyük sıkıntılar çeken ve deplasmandan galibiyet çıkartamayan Siyah Beyazlıların bu yoğun ve çetin periyotta Trabzonspor deplasmanından galibiyet çıkarıp çıkaramayacağı ise merakla beklenen bir durum. Ancak istatistiklere bakıldığında Beşiktaş'ın Trabzon'da galibiyete daha yakın taraf olması, bu merakı bir nebze gideriyor. İki takım arasında son yıllarda oynanan maçlara bakıldığında Beşiktaş'ın, Trabzonspor deplasmanında yenilmediği ve hatta galibiyet sayısının iç saha karşılaşmalarına göre daha fazla olduğu görülüyor.

SİYAH BEYAZLILAR 6 SENEDİR TRABZON'DA MAĞLUP OLMUYOR
Trabzon'da oynanan son 8 deplasman maçından 4 galibiyet çıkartan Beşiktaş bu süreçte rakibine 2 kez yenilirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Üstelik bu 4 galibiyetin 3'ü son üç maça ait. Beşiktaş, Trabzonspor'u 3 Mayıs 2015'te 0-2, 15 Mart 2016'da 0-2 ve 8 Nisan 2017'de de 3-4 'lük skorlarla yenerek iç sahadaki karşılaşmalarından daha başarılı bir performans sergiledi. Aynı süreçte iç sahada ise 22 Ağustos 2015'te 1-2, 5 Kasım 2016'da 2-1 ve 1 Ekim 2017'de 2-2'lik sonuçlar ile sadece 1 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın Trabzon'da aldığı son yenilgi ise tam 6 yıl öncesine 21 Nisan 2012'ye ait ve o maçın skoru Trabzonspor 1, Beşiktaş 0 şeklinde. Bu tarihten sonra Trabzon'da oynanan 5 maçın 2'si beraberlikle 3'ü Beşiktaş'ın lehine sonuçlandı. Beşiktaş bu tablodan da görüldüğü gibi Trabzonspor'a karşı son yıllarda büyük bir dış saha üstünlüğü sağlamış durumda.

İki takım arasında 2010-2011 sezonundan itibaren oynanan maçlara bakıldığında da Beşiktaş'ın genel ve dış saha üstünlüğü net bir şeklide görülürken Trabzonspor'a karşı içerde daha çok puan kaybettiği göze çarpıyor. Son 7 sezonda oynanan 17 maçta Beşiktaş'ın 7 galibiyetine karşılık Trabzonspor 5 galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu 7 galibiyetin 4 tanesini dış sahada alırken Trabzonspor'da 5 galibiyetin 3 tanesini İstanbul'da kazandı.

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