Beşiktaş Timo Wener'e kabus oldu! Vazgeçtiler...

Red Bull Leipzig’in genç yıldızı Timo Werner’in Beşiktaş maçında yaşadığı sorunlar kariyer planlamasını da darbe vurdu.

Uzun süreden beri Barcelona ve Real Madrid gibi devlerin radarında olan Werner’in, Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı solunum ve dolaşım sorunu sonrası oyundan çıkması 21 yaşındaki oyuncunun sağlığının tartışılmasını da beraberinde getirdi. Bu yaşanan olumsuz olayın ardından Barcelona ve Real Madrid’in genç futbolcunun transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Hafta sonu Köln maçının kadrosuna alınmayan Werner, Almanya Milli Takımı tarafından da Kuzey İrlanda ve Azerbaycan’la oynanacak maçlara davet edilmedi. Genç golcünün yaşadığı problemle ilgili net bir tanıya varılmazken bu zaman zarfında da futboldan uzak kalacak.