Beşiktaş, tam kadro 'Güzel Adam Süreyya' filminin galasına katıldı
1981 yılından bu yana Beşiktaş'ın emektarı olan Süreyya Soner'in anılarından oluşan ‘Güzel Adam Süreyya’ belgeselinin özel gösterimi yapıldı. Beşiktaş Kulübü, tam kadro gösterime katıldı.
Beşiktaş Ailesi için yapılan özel gösterimi; başkan Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, Sayman, Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üye Candaş Tolga Işık, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet, futbolcular ile kulüp çalışanlarının katılımıyla Nişantaşı City’s’de yapıldı
Fikret Orman, yönetmenliğini Gökçe Kaan Demirkan’ın, seslendirmesini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Güzel Adam Süreyya belgeselinin ilk gösteriminde kulübün emektarı Süreyya Soner'i tebrik etti.
Sponsorluğunu Sompo Japan Sigorta’nın yaptığı, Süreyya Soner’in anılarından oluşan ve Beşiktaş'ın yakın dönem tarihine de ışık tutan Güzel Adam Süreyya belgeseli 9 Şubat'ta vizyonda olacak.
Güzel Adam Süreyya belgeseli hakkında:
"2011’in kış aylarında Süreyya Soner, nam-ı diğer Malzemeci Süreyya ile, Gökçe Kaan Demirkıran’ın İnönü Stadyumu’nda yolları kesişir. Bu kesişme bir dostluğa dönüşür. Bu dostluk Gökçe’yi Süreyya’nın hayat hikayesine dair bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuk doğal akışında gelişir. Beşiktaşlı bir belgesel yönetmeni olarak Gökçe bir süre sonra Süreyya’ya şu teklifle gider. Hayat hikayeni belgesel film yapalım, ne dersin? Ve ekler, Beşiktaş’la birlikte bütün hayatın… Süreyya yanıt verir: Hayatım Beşiktaş değil mi zaten?
Bundan sonra iş Süreyya’dadır. O, önce Gökçe ile kurduğu dostluğu düşünür. Sonra kabul eder. Çünkü sinema onun hayatında başka bir yere sahiptir"
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