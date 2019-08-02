Beşiktaş talip olmuştu, Yeni Malatyaspor kaptı! 15 yaşındaki Emirhan Öz...
Sarayspor'un 15 yaşındaki genç yeteneği Emirhan Öz, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.
Zonguldak'ın önemli altyapı takımlarından olan Sarayspor, Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmeye devam ediyor.
Sarayspor forması altında şampiyonlarda gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki Emirhan Öz'e, Süper Lig'den Beşiktaş, Sivasspor ve Konyaspor da talip olmuştu.
Genç yeteneğin, Sarayspor Kulüp Başkanı Turan Altıntaş ve antrenörlerin verdiği karar neticesinde Malatyaspor'a transferi gerçekleşti.
Emirhan Öz, Malatyaspor tesislerine giderek resmi sözleşmeyi imzaladı. Öz, Malatyaspor forması altında alt yaş kategorilerinde forma giyecek.
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