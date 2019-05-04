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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Beşiktaş, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda!

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Beşiktaş, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Galatasaray ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı takım, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Bülent Yıldırım'ın yöneteceği derbide Galatasaray'a konuk olacak.

Ligde uzun süre zirvenin uzağında kalan ama son haftalarda puan farkını eritmeyi başaran Beşiktaş, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan 3 haftaya taşımaya çalışacak.

Süper Lig'de 59 puanla üçüncü sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, 60 puanlı Galatasaray'ı yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Beşiktaş, alacağı galibiyetle ayrıca 63 puanlı Medipol Başakşehir ile farkı da bire düşürecek.

- Ligin en golcü takımı

Beşiktaş, 30 maçta attığı 66 golle ligin en golcü takımı durumunda bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında 28 gol atan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci devresinde ise rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

- Son 6 maçını kazandı

Beşiktaş, şampiyonluk mücadelesindeki kritik haftalarda kazanmayı bildi. Siyah-beyazlı takım, son 6 karşılaşmasını kazanarak 18 puanı hanesine yazdırdı.

- Deplasmanda performansını artırdı

Beşiktaş, deplasmanda yaptığı son 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Son iki dış saha maçında siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'u 7-2, Demir Grup Sivasspor'u ise 2-1 yendi.

Sezonun geride kalan bölümünde 15 deplasman maçına çıkan ve 7 galibiyet alan Beşiktaş, ayrıca 5 beraberlikle 26 puan topladı. Siyah-beyazlılar, dış sahada rakiplerine 3 defa mağlup oldu.

Deplasmanda 34 gol atan Beşiktaş, kalesinde 21 gol gördü.

Beşiktaş, şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda

- Burak Yılmaz 300. lig maçına çıkacak

Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanacak derbi maçta görev verilmesi halinde Süper Lig'deki 300. karşılaşmasına çıkacak.

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarıyla ligde 299 lig maçına çıkan Burak, rakip fileleri 175 kez havalandırdı.

Burak, ayrıca derbi maçta takımının en büyük kozlarından biri olacak. 33 yaşındaki futbolcu, son 6 maçta takımına 7 gol kazandırdı.

Devre arasında transfer edilen deneyimli oyuncu, 12 karşılaşmada siyah-beyazlı formayla 11 gol attı.

- Burak Yılmaz ve Quaresma sınırda

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon yedişer sarı kart gören her iki oyuncu, Galatasaray karşısında aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.

- Medel dışında eksik yok

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Gary Medel dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Adriano Correia ve Quaresma'nın da MKE Ankaragücü karşısında oynamasıyla teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11 konusunda tercihlerini artırdı.

Beşiktaş'ın Galatasaray maçına şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens (Ricardo Quaresma), Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz. 

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