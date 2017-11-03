Beşiktaş öyle bir şey yapacak ki! Sihirli rakam...

Bu tablo Beşiktaş’ın kasasını da dolduracak. Şu ana kadar 175 milyon tL kazanan Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz, hayati 1 puana ulaşırsa 30 milyon tL gibi önemli bir rakamı kâr hanesine yazacak. Bitmedi... Güneş’in takımının istediğini alması, ülke puanına da direkt etki edecek. 5 sezonda 66. sıradan 28.’liğe yükselen Beşiktaş, son 16’ya kalırsa Türkiye’ye tam 400 puan eklenecek.

Beşiktaş, Monaco maçında kazanma serisini sürdürememesine rağmen yenilmedi ve gruptan çıkma yolunda dev bir adım attı. Porto’nun da diğer maçta Leipzig’i devirmesinin ardından Siyah-Beyazlılar için hesap oldukça net... Kartal, Vodafone Park’ta gruptaki 5. karşılaşmasında Porto’dan 1 puan alması halinde, gruptan lider olarak çıkmayı garantileyecek. Türk futbol tarihinde daha önce grubu zirvede tamamlayan bir temsilcimiz olmamıştı. Beşiktaş, 21 Kasım’daki maçta rakibiyle en kötü ihtimalle berabere kalması halinde bir ilke imza atacak. Siyah-Beyazlılar aynı zamanda grupta 3’te 3 yaparak bunu başaran ilk Türk kulübü olmuştu.

Hedef 50 milyon Euro

Porto mücadelesinde alınacak 1 puanın, maddi boyutu da var. Öyle ki Kartal, beraberlikte bir üst tura çıkacağı için son 16 turu primini kasasına koyacak. Bu da 6 milyon Euro’ya denk geliyor. Buna beraberlik bonusu olan 500 bin Euro da eklenince, rakam 6.5 milyon Euro yani yaklaşık 30 milyon TL’yi buluyor. Şampiyonlar Ligi’nde önceki gün sonuçla birlikte bu seneki toplam geliri 39.7 milyon Euro yani 175 milyon TL olan Kartal, üst tura çıktıktan sonra 50 milyon Euro barajına yaklaşacak. Bu rakama, ürün ve bilet satışından elde edilen gelirler dahil değil.

Türkiye’nin gururu

Kartal’ın alacağı 1 puan ülke puanı için de ayrıca önemli. Siyah-Beyazlılar’ın, Porto’dan alacağı 1 puan sadece onları bir üst tura taşımayacak aynı zamanda ülke puanına beraberlikten 200, son 16’ya kaldığı için de ekstra bir 200 puan daha yazılmasını sağlayacak. 5 takımla başladığımız ancak Galatasaray ve Fenerbahçe’nin erken avlu attığı Avrupa kupalarında. Türk takımları şu ana kadar toplamda 18 puan kazandı ve bunların 11’i Beşiktaş sayesinde geldi. Bunun UEFA Sıralamasında Türkiye’ye katkısı 3.600 oldu. Bunun 2.200’ünü Beşiktaş tek başına elde etti. Elenen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin katkısı ise sadece toplamda 400 puan. (Fanatik)