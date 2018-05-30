Beşiktaş Negredo'yu gözden çıkardı!
Beşiktaş, Alvaro Negredo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İspanyol golcünün menajeri ile görüşen yönetim, gelecek teklifleri değerlendirecek. Beşiktaş, Talisca ve Tosic'in ardından Alvaro Negredo ile de yollarını ayrımaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar geçen sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan İspanyol oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek. 32 yaşındaki futbolcunun menajerine durumu aktaran yönetim, bonservis konusunda kolaylık sağlamayı düşünüyor.
Siyah-beyazlılar, Negredo'nun transferine onay vermesi halinde, İspanyol oyuncuya ödenen yıllık 4 milyon 350 bin euro'yu kasasında tutmuş olacak. Ocak ayında Çin Ligi'nden teklif alan Negredo için henüz ciddi bir teklif yok.
Geçen sezon 43 maçta 15 gol-9asistlik performans gösteren 32 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ie 1 yılı opsiyonlu 2 yıl sözleşmesi bulunuyor. Negredo'nun gelecek sezon Beşiktaş'ta kalması ve 25 maçta forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Siyah-beyazlılar, İspanyol oyuncu için Valencia'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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