Beşiktaş, Muhayer Oktay'ı transfer etti
Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'da oynayan 19 yaşındaki futbolcu Muhayer Oktay’ı transfer etti.
Beşiktaş'ın, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen 19 yaşındaki Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattığı öğrenildi.
Türkiye’den bazı takımların da talip olduğu Muhayer’i, teknik direktör Şenol Güneş’in çok beğendiği ve transferden sorumlu yöneticilerin Almanya’ya giderek mutlu sona ulaştığı ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu için henüz Fortuna’ya ne kadar bonservis bedeli ödeneceği bilinmiyor.
MUHAYER OKTAY KİMDİR?
Muhayer Oktay, 28 Nisan 1999 tarihinde Almanya'nın Hagen kasabasında dünyaya geldi. Futbola, FC Iserlohn'da başlayan Oktay, sonrasında Rot-Weiß Essen, VfL Bochum ve Fortuna Düsseldorf takımlarının altyapısında yer almıştır.
Fortuna Düsseldorf kulübünün ikinci takımında forma giyen Muhayer Oktay hakkında Türk kulüpleri için transfer iddiaları yer alıyor.
1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor.
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