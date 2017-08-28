 Beşiktaş minik taraftarını sevindirdi

Beşiktaş, kulübe mektup gönderen 9 yaşındaki Mileyn Marangoz'un gönlünü fethetti.

Almanya'da yaşayan minik taraftarın, “Beşiktaş yine şampiyon oldu. Üçüncü yıldızını taktı. Yarın bakarsın dördüncü de gelir armamıza. Çok seviniyorum buna” şeklindeki mektubuna kaptan Tolga, “İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız” yanıtı verip takım arkadaşlarıyla imzaladığı formayı gönderdi.

Mileyn’in mektubuna yazılan cevabı paylaşan Beşiktaş, bir video ile de minik taraftara teşekkür etti. Resmi internet sitesinden Mileyn ve Tolga Zengin’in karşılıklı yazdıkları mektupları yayınlayan Beşiktaş’tan şu paylaşım yapıldı:

“Almanya'da yaşayan 9 yaşındaki taraftarımız Mileyn Marangoz, Beşiktaşımıza olan sevgisini yazdığı mektupla sosyal medyada paylaştı. Futbol Takımımız, Mileyn'in mektubuna kaptanımız Tolga Zengin imzalı bir mektupla cevap verdi.

Beşiktaşımızı ve futbolcu ağabeylerini çok seven Mileyn, duygularını yazıya böyle döktü:

“Beşiktaş yine şampiyon oldu. Üçüncü yıldızını taktı. Yarın bakarsın dördüncü de gelir armamıza. Çok seviniyorum buna. Beşiktaş'ın oyuncularını da çok seviyorum. Şimdi size bazılarını söylüyorum. Sizi çok seviyorum oyuncular. Rıcardo Quaresma, Ryan Babel, Gökhan Töre, Demba Ba, Tolgay Arslan. Hepsini çok seviyorum. İnşallah bir gün Vodafone Arena'da görüşürüz. Sevgiler: Mileyn Marangoz”

Mileyn'in mektubundan sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Futbol Takımımız, kaptanımız Tolga Zengin imzalı bir mektupla Mileyn'e cevap verdi:

“Sevgili Mileyn,

Mektubunu okuduk. Şampiyonluğumuz ve 3. yıldız seni çok mutlu etmiş. Seni mutlu etmiş olmak bizleri de sevindirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız. Dileriz en kısa zamanda armamıza 4. yıldızı ekleyip seni daha da mutlu ederiz. bizleri çok sevdiğini yazmışsın. Tüm futbolcu abilerin; biz de seni çok seviyoruz. Buradan sana sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya'da yaşıyormuşsun. Şimdi sana bizden hatıra bir forma yolluyoruz. Senin de söylediğin gibi bir gün Vodafone Park'ta görüşürüz Mileyn.

Sevgiler…

Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı: Tolga Zengin”

Beşiktaşımıza olan sevgisini hafızalardan silinmeyecek bir mektupla ifade eden minik taraftarımız Mileyn Marangoz'a mektupla cevap veren Futbol Takımımız, Mileyn'e ayrıca imzalı forma gönderdi.” (Skor)