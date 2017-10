Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bir günlük iznin ardından sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde siyah-beyazlı futbolcular, koşu yaptı.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı 23 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Üç gruba ayrılan futbolculardan bir grup bellerine takılan küçük paraşütlerle, bir grup da arkalarındaki 70 kiloluk ağırlıklarla koştu. Diğer grup ise pas çalışmasıyla idmana devam etti. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil takım, siyah ekibe üstünlük sağladı. İki takımın kalesini koruyan Tolga Zengin ile Fabricio Agosto Ramirez, kurtarışlarıyla dikkati çekti.

Çift kale maçın ardından galip gelen yeşil takım oyuncuları, basın mensuplarına görüntü vermek isterken, siyah ekipte yer alan Ricardo Quaresma, bu futbolcuların önüne geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil takım oyuncuları, önlerinden çekilmeyen Quaresma ile şakalaştı.



Medel yarıda bıraktı

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, antrenmanı yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Koşu çalışmalarında yer alan Medel, adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle tesislere girdi. Siyah-beyazlı ekipte, antrenman sonrası Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens şut çalışması yaptı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Abdullah Avcı 'Emre, Adebayor sakattı'

Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında deplasmanda Hoffenheim’a 3-1 mağlup oldukları maçın sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa’ya önem vermedikleri iddialarını kesin dille reddetti. Avcı, "Hoffenheim maçında çok önemli isimler sahada yer almadı. Bu kararınız, ’Abdullah Avcı, Avrupa Ligi’ni değil, Süper Lig’i önemsiyor’ yorumlarını beraberinde getirdi. Bu yorumlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna ÿ"Ligin 9. haftasını oynayacağız, ligin her haftasında ligin içinde olunur. Futbolcu ruhu, her maçı kazanmak ister. 22-23 değerli oyuncum var, performans olarak beğendiğim oyuncular var. Edin Visca hastaydı, Mahmut’un maçtan önce spazmı vardı. Emre, Adebayor

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 kez karşı karşıya geldi. İki taraf da dörder galibiyet alırken, 10 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde birden fazla sezonda karşılaştığı rakipleri arasında en düşük galibiyet yüzdesi elde ettiği rakibi Başakşehir. Beşiktaş, Başakşehir ile ligde oynadığı son 12 maçın sadece ikisini kazanabildi ve rakibini üç maçtır mağlup edemiyor. Buna karşılık, Beşiktaş iç sahada rakibine dokuz maçta sadece bir kez mağlup oldu. Ancak Beşiktaş, Başakşehir'i son beş iç saha maçında sadece bir kez mağlup edebildi. Başakşehir'in Beşiktaş deplasmanındaki ilk ve tek galibiyeti Ağustos 2010'da gelmişti. Beşiktaş iç sahada 31 maçtır yenilmiyor. Bu Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-92 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık iç saha yenilmezlik serisinden bu yana en uzun serisi. Beşiktaş Vodafone Park'ta oynadığı 24 lig maçında da yenilmedi. Beşiktaş bu maçı kazanırsa, yeni evinde 20. lig galibiyetine imza atacak.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde puan tablosundaki en düşük ikinci sırasında yer alıyor. Siyah beyazlılar 2015/16 sezonunun ikinci haftasını puan tablosunda 8. sırada tamamlamıştı. Beşiktaş, ligde üç maçtır kazanamıyor. Bu, siyah beyazlıların Şenol Güneş döneminde elde ettiği en uzun maç kazanamama serisi. Beşiktaş, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de maç başına en fazla faul yaptığı, en fazla sarı kart ve kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor.Başakşehir, ligde deplasmanda 10 maçtır aynı sonucu iki maç arka arkaya alamıyor. İstanbul ekibi son deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Beşiktaş'ın Başakşehir'e ligde attığı son sekiz golün yedisi maçların ikinci yarılarında, bu gollerin dördü de 75. dakika ve sonrasında geldi. Başakşehir'in Beşiktaş'a ligde attığı son yedi golün altısı maçların ilk yarılarında, bunların üçü ilk 20 dakika içinde geldi. Başakşehir'in ligde deplasmanda yediği son sekiz golün yarısı duran toplardan geldi. Bu gollerin üçü 90+'da geldi.

Başakşehir bu sezon ligde Fenerbahçe'nin ardından, hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan takım. Anderson Talisca, Beşiktaş'ın evinde attığı son üç lig golünde de katkı yaptı (bir gol, iki asist). Emmanuel Adebayor bu sezon Süper Lig'de üç gol atmasına rağmen, takımına attığı gollerle en fazla puan kazandıran ikinci oyuncu. Emre Belözoğlu bu sezon ligde yaptığı asistler ile takımına en fazla puan kazandıran oyuncu. Edin Visca ise bu alanda ligin ikinci sırasında yer alıyor.