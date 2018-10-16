Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncuların, salonda kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri belirtildi.
İdmana, milli takımlarda olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, akşam saatlerinde basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle